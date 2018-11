"Juric all'ultima spiaggia contro il Napoli? Non è questo il problema. Ha bisogno di tempo: l’importante è ritrovare le prestazioni”. Giorgio Perinetti, intervistato da Pianetagenoa1893.net durante l'incontro Genoa-Cremonese di Coppa Italia Primavera disputato ieri pomeriggio ad Arenzano, spezza una lancia a favore dell'allenatore croato, smentendo l'ipotesi che un'altra figuraccia sabato sera possa costargli nuovamente la panchina rossoblù.



Il direttore generale del Genoa è Infatti convinto che non tutto sia così negativo nell'attuale gestione tecnica : “La squadra deve giocare come ha fatto con la Juve, il Milan e l’Udinese”.