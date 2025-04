Giudice Sportivo: una giornata di squalifica e multa per Inzaghi. Stop per Conte e sei giocatori

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 30esima giornata di Serie A e l'attenzione era rivolta alla decisione sull'allenatore dell'Inter, espulso durante la partita con l'Udinese a San Siro per essere entrato in campo: una sola giornata e ammenda da 5mila euro per Inzaghi, che non sarà dunque in partita nel prossimo turno di campionato contro il Parma (sabato 5 aprile).Fermato anche(diffidato e ammonito in Napoli-Milan). Sono sei i giocatori squalificati in vista della 31esima giornata: l'espulso(Empoli) e cinque diffidati che sono stati ammoniti nel 30esimo turno,(Inter),(Lazio),(Empoli),(Milan) e(Roma).

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 aprile 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:N. 85ERIE A Enilive

Gare del 29-30-31 marzo 2025 - Undicesima giornata ritornoIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Cagliari, Como, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Lecce, Milan, Napoli, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell'Arbitro e di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato sia l'inizio della gara sia l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti; recidiva reiterata.: per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).Sergi (Como)

Liam (Empoli)Kristjan (Internazionale)Morten Wetche (Genoa)Jay Noah (Venezia)Valentino (Torino)Khephren (Juventus)Timothy Tarpeh (Juventus)Roberto (Cagliari): ammonizione (Nona sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

: per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale.Antonio (Napoli): per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale.