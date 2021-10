Il presidente della FIGC Gabriele Gravina non ha parlato soltanto della nuova Var Room dal centro di produzione della Lega Serie A di Lissone, ma anche di alcuni dei temi più caldi del calcio italiano: "L’errore di Cakir in Milan-Atletico ha avuto un impatto sulla partita, l’Uefa ha adottato provvedimenti riconoscendo la svista. È la dimostrazione che la qualità che abbiamo in Italia è importante, ma soprattutto è importante questo nuovo orientamento, alla ricerca di giovani di qualità, un’impostazione che sta dando risultati. Non dobbiamo avere paura dei cambiamenti, serve pazienza".



Sugli ultimi casi di razzismo negli stadi italiani: "Da diverse domeniche si verificano episodi, la Figc ha sempre espresso una netta posizione di condanna verso questi atteggiamenti scellerati. La procura ha già aperto un’inchiesta, aspettiamo il Gudice Sportivo ma so che la Procura ha già avviato l’indagine".