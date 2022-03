La storia diinizia su un seggiolino della gradinata Nord, stadio Marassi. Sciarpa rossoblù al collo e occhi che brillano quando guarda il campo. Sogna di fare il calciatore, ma la famiglia lo vede in giacca e cravatta: ". Lo vorrebbe lì, vicino a lui. Andrea però non ha mai avuto dubbi: scarpini ai piedi e un pallone sotto braccio, quello sarebbe stato il suo futuro. Insieme al padre ci stava sì, ma la domenica a tifare per il 'suo' Genoa.- Quei colori ce l'ha tatuati sul cuore, ed è per questo che a gennaio l'esterno sinistro classe 2000 non si è voluto far distrarre dalle voci di mercato per concentrarsi solo sulla salvezza della squadra. Si erano informate Juve e Napoli, QUI i dettagli).- Da raccattapalle faceva a gara con gli amici per chi si dovesse piazzare sotto la Nord,: giocava in tutti i ruoli tranne che da terzino, si allenava a testa bassa in una squadra dove il calcio era più un hobby che un lavoro; alcuni consegnavano pizze, altri studiavano lingue. Poi c'era lui, quel diciassettenne silenzioso che pensava solo al pallone: "La prima volta che abbiamo sentito la tua voce è stato nel girone di ritorno!" scherzavano i compagni.- Nelle giovanili del Genoa ha sempre avuto difficoltà a emergere, la svolta arriva nel 2020 in prestito a Empoli. Poche partite con Dionisi - sette per la precisione - ma la sensazione che quel ragazzo abbia qualcosa in più:, con tanto di telefonata di Galliani al suo agente ( QUI la nostra intervista). Il Genoa ha sempre puntato sul giocatore, Ballardini l'ha fatto debuttare in Serie A e alla seconda partita aveva già segnato il suo primo gol (col Napoli). Sguardo in gradinata Nord per cercare gli amici di sempre e un pensiero verso il cielo: "Lo dedico a mio nonno, era un genoano sfegatato". Proprio come lui, che in estate potrebbe lasciare un pezzo di cuore a Genova per decollare verso una big.