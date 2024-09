Il nuovo ruolo di Bove alla Fiorentina

Getty Images

Nella vittoria della Fiorentina contro la Lazio al Franchi nella quinta giornata di campionato, l'allenatore viola Raffaele Palladino ha sperimentato un nuovo ruolo per un giocatore. Per un nuovo acquisto: nel corso della ripresa. Un 4-2-3-1 con un nuovo ruolo per l'ex romanista, arrivato in viola in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.- Nel post partita, "ma anche il ruolo che mi ha ritagliato il mister mi piace. Io mi metto a disposizione dell'allenatore. Siamo tanti giocatori nuovi, con caratteristiche diverse, ma abbiamo una duttilità che può diventare interessante. Palladino? Alcuni meccanismi dobbiamo impararli a memoria, a volte ci vuole più coraggio e spensieratezza".

- Bove non si è lasciato benissimo con la Roma: il centrocampista classe 2002 sarebbe voluto rimanere in giallorosso, ma. Lui si è sentito scaricato, non ha gradito i modi in cui è stato ceduto ma ora ha voltato pagina ed è concentrato solo sul presente in viola. La Fiorentina come un nuovo inizio, magari anche con un nuovo ruolo.