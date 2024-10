Il ruolo di Facchinetti nell'affare Balotelli-Genoa

Dopo aver firmato con il Genoa fino a giugno 2025 e aver svolto i primi allenamenti in maglia rossoblù,ha voluto lanciare un messaggio dai suoi canali social. L'attaccante classe '90 ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagramper il lavoro svolto dietro le quinte durante la trattativa: "Ci tengo a sottolineare che senza il loro duro lavoro e la loro caparbietà questa operazione non sarebbe successa".- La trattativa per l'arrivo di Balotelli al Genoa è stata portata avanti da Enzo Raiola fin dal primo giorno, è stato l'agente di Mario a sedersi a trattare con i dirigenti rossoblù e ha parlare del contratto del giocatore.- L'obiettivo di Balotelli è quello di rilanciarsi a livello sportivo. In Italia, vicino casa. Per questo Mario non ne ha fatto un discorso d'ingaggio, la parte economica l'ha messa in secondo piano:. Balo ha respinto offerte arrivate dal Sudamerica, dalla Cina, dal Giappone, dall'Australia, dagli Emirati Arabi, dall'Arabia Saudita e, l'ultima in ordine di tempo, dal Messico, avanzata pochi giorni prima di firmare col Genoa.