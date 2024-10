Balotelli-Genoa e quei contatti in estate: così è nata l'idea di riportarlo in Serie A

. Da sempre innamorato calcisticamente dall'attaccante 34enne, appena ha avuto l'occasione ha affondato il colpo portandolo a Marassi. L'ha fatto garantendo in prima persona, portando avanti un'opera di convincimento anche con chi all'interno del club era un po' più scettico; il motivo di stallo negli ultimi giorni era dovuto a questo. Mario è così, divide: da sempre, per sempre. Zangrillo non ha dubbi da che parte stare,. Già medico personale di Berlusconi, il presidente del Genoa - primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Vascolare del San Raffaele - ha curato Mino durante la sua malattia, e la sera passava ore e ore ad ascoltare aneddoti legati alla carriera di Balotelli.

- Il primo approccio per il suo arrivo al Genoa c'era stato in estate, quando Enzo Raiola ha intavolato la trattativa per Pinamonti. Durante gli incontri tra agente e club è uscito fuori anche il nome di Mario:. Il nome di Balotelli però continuava a risuonare nella testa del ds Ottolini, e con gli infortuni di Messias e Vitinha l'eco si è fatto ancora più grande. Era arrivato il momento di portare Mario al Genoa.

- L'accordo è stato trovato in poco tempo, Balo non ne ha mai fatto un discorso di soldi. L'aspetto economico era relativo, lui aveva solo voglia di tornare a giocare. In Italia, vicino casa.. Ma Mario non l'ha voluta prendere neanche in considerazione: "No, grazie". E così con tutti gli altri, perché la famiglia viene prima di tutto. Il giocatore ha aspettato con pazienza la chiamata giusta continuando ad allenarsi, quando il Genoa si è (ri)fatto avanti non ci ha pensato un attimo: "Sì, grazie". Balotelli fa all in, riparte da Marassi per tornare Super.