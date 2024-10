Come cambia l’attacco del Genoa con Balotelli

Erano cinque anni che Mario Balotelli non era più in Serie A. L’ultima esperienza è stata con il Brescia nel 2019-20, una stagione prima di rimanere svincolato. Poi - dal dicembre successivo - la parentesi in B col Monza prima di tornare all’estero: Adana Demirspor in Turchia e Sion in Svizzera.. Ha aspettato con pazienza che arrivasse la chiamata giusta, sposando il progetto Genoa con un contratto fino a giugno 2025.

- Da inizio stagione i rossoblù hanno qualche problema in attacco, faticano a segnare. L’ubica punta che riesce a garantire un rendimento costante - o quasi - a Gilardino è Andrea Pinamonti, che ha segnato il gol decisivo nella vittoria col Monza e la doppietta col Bologna. Per il resto Gila ha poche soluzioni:è spesso infortunato,ko per più di un mese,non dà grandi garanzie e il giovanenon basta. Balotelli avrà bisogno di tempo per riprendere il ritmo partita dopo mesi di stop, ma una volta tornato al 100% può essere una risorsa importante per il Genoa: da alternativa di Pinamonti, ma potrebbe anche giocare insieme al classe '99 in un attacco a due.

- L'idea di portare. Un primo approccio, senza sapere che dopo qualche mese una nuova punta sarebbe stata necessaria vista l'emergenza in attacco. Balo non ne ha fatto un discorso economico, accettando un ingaggio inferiore rispetto a quello proposto da altri club stranieri: il suo desiderio era quello di rimanere in Italia, per restare vicino casa.