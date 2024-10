Quanto guadagna Balotelli al Genoa

He's back,. Cinque anni dopo la sua ultima esperienza in Serie A con il Brescia, l'attaccante classe '90 ha firmato con il Genoa fino a giugno 2025. Un ritorno in Italia voluto a tutti i costi dal giocatore, che per rimanere vicino a casa ha rifiutato diverse proposte dall'estero. I rossoblù l'hanno preso per sistemare un attacco in emergenza e con continui infortuni.- Per realizzare il suo desiderio di giocare di nuovo in Serie A Balotelli ha messo da parte l'aspetto economico. Non ne ha fatto un discorso di soldi: per questo è stato abbastanza semplice intavolare la trattative tra le parti e la chiusura dell'affare si era un po' prolungata perché c'era qualcuno al Genoa non convinto di rilanciare Balo. Ma a esporsi in prima persona è stato il presidente Zangrillo, da sempre grande estimatore di Mario.- Decisamente meno rispetto alle tante offerte arrivate dall'estero, tutti mettevano sul piatto uno stipendio migliore; come detto, però, fin dall'inizio Balotelli ha dato la priorità alla famiglia., arrivata qualche giorno prima che firmasse col Genoa.