Infortunio Nico Gonzalez, chi gioca al suo posto nella Juventus

L’infortunio di Nico Gonzalez tiene in ansia la Juventus.in programma in Canada, Messico e Stati Uniti. Il giocatore è uscito zoppicando sostituito da Lo Celso, probabilmente salterà la prossima sfida della nazionale di Scaloni martedì sera contro la Colombia, e la Juventus monitorerà le condizioni di Nico in vista della ripresa del campionato con i bianconeri che andranno in trasferta a Empoli sabato 14 settembre alle 18.

- Thiago Motta - che già dovrà fare a meno di Conceiçao - sta studiando diverse soluzioni in caso di forfait di Gonzalez. Se non dovesse farcela, l’allenatore bianconero ha più opzioni confermando il modulo 4-2-3-1: largo a destra nel terzetto offensivo può essere confermato il 2004, protagonista di questo inizio di stagione e in rampa di lancio; occhio anche ae all’altro giovane, il 2006 arrivato in estate che scalpita per trovare spazio. Al momento la prima soluzione - con Mbangula - è quella che convince di più l’allenatore, con Koopmeiners al centro e Yildiz a completare la trequarti.

- Non solo Nico Gonzalez (uscito a inizio ripresa), nella vittoria dell’Argentina per 3-0 contro il Cile sono stati protagonisti altri giocatori di Serie A: su tutti, che con la numero 10 sulle spalle ha segnato il gol che ha chiuso la partita; prima di lui erano andati in rete MacAllister del Liverpool, che ha sfruttato un bel velo di, e Julian Alvarez. L’attaccante dell’Inter ha giocato titolare e nel post partita Scaloni è stato soddisfatto della prestazione del Toro. Dybala è entrato nei minuti finali della partita così come anche il Taty Castellanos, al debutto assoluto con l’Argentina.