Infortunio Nico Gonzalez, quante e quali partite salta con la Juventus

Getty Images

Non è un buon momento per la Juventus, che in campo ha totalizzato due vittorie e un pareggio nelle prime tre vittorie, ma ora deve fare i conti con l’infermeria: dopo lo stop di Conceiçao, infatti,. L’attaccante classe ‘94 si è fatto male all’inizio del secondo tempo della gara vinta 3-0 dall’Argentina contro il Cile nelle qualificazioni al Mondiale 2026; Gonzalez è uscito zoppicando sostituito da Lo Celso.- Inizialmente si era parlato di un problema muscolare, ma in realtà potrebbe trattarsi di un infortunio alla caviglia sinistra da monitorare nei prossimi giorni. Probabilmente il giocatore salterà la prossima partita dell’Argentina in programma martedì sera in Colombia, ma. L’argentino rimane in dubbio per la sfida di sabato 14 settembre alle 18, le sue condizioni verranno valutate al rientro in Italia dopodiché Motta insieme allo staff medico deciderà se portarlo.

- Se non dovesse farcela a recuperare in tempo dal problema alla caviglia, Nico salterà la trasferta di Empoli e tornerà a disposizione per la partita successiva della Juventus,