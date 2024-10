Infortunio Nico Gonzalez, chi può giocare al suo posto nella Juventus

Getty Images

Dalla trasferta in Germania dove ha vinto contro il Lipsia in Champions League - 3-2 in dieci contro undici per l'espulsione di Di Gregorio - la Juventus è tornata con due giocatori infortunati. Stagione finita per Bremer, che ha subìto la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro appoggiato male mentre correva;- Thiago Motta dovrà trovare una nuova soluzione per la fascia destra offensiva nel suo 4-2-3-1: nell'unica partita in cui Gonzalez non è partito titolare, in casa con la Roma nel giorno del suo debutto assoluto in bianconero (subentrando a Vlahovic), nel terzetto dietro alla punta a destra Motta aveva schierato Cambiaso; insieme a lui c'erano Yildiz centrale e Mbangula dall'altra parte., con il possibile inserimento del 2003 Savona a destra (ed eventualmente Kalulu al centro per sostituire Bremer).

- L'altra idea è quella di lanciare da titolare, l'eroe di quella trasferta a Lipsia decisa da un gol del portoghese nei minuti finali con un sinistro preciso dopo aver superato un avversasio con una magia in area. Il potoghese non è mai partito dal primo minuto, ma ha già segnato due gol: in campionato contro il Genoa, e in Champions contro il Lipsia nella gara in cui è entrato proprio al posto di Gonzalez infortunato e ha servito anche l'assist a Vlahovic.