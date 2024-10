Infortunio Nico Gonzalez, quante e quali partite salta con la Juventus

AFP via Getty Images

Brutte notizie in casa Juventus, che dopo la notttata da sogno in Champions League con la vittoria in casa del Lipsia in 10 contro 11 - espulso di Gregorio - ha dovuto fare i conti con gli infortuni di due giocatori: Bremer ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro,- Thiago Motta perde quindi l'esterno argentino che dovrà rinunciare anche alla convocazione con l'Argentina, sfrutterà la sosta per le nazionali con l'obiettivo di rientrare il prima possibile senza però rischiare eventuali ricadute. I tempi di recupero si aggirano intorno ai 20 giorni,; l'obiettivo è averlo in forma per il big match di San Siro contro l'Inter il 27 ottobre, se dovesse farcela potrebbe rientrare già per la sfida di Champions contro lo Stoccarda cinque giorni prima.

- Al 10' di Lipsia-Juventus Nico Gonzalez, al posto dell'argentino Thiago Motta ha inserito Francisco Conceiçao che nei minuti finali ha segnato il gol decisivo per la vittoria della Juve in Germania.