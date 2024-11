Infortunio Vicario, chi gioca contro la Roma

AFP via Getty Images

A pochi giorni dalla sfida di Europa League contro la Roma,. Giovedì alle 21 i giallorossi affronteranno gli Spurs che dovranno quindi fare a meno del portiere titolare: l’ex Empoli è uscito zoppicando dallo stadio dopo l’ultima partita di campionato vinta 4-0 in casa del Manchester City, due giorni dopo il Tottenham ha rilasciato una nota ufficiale con un aggiornamento sulle sue condizioni: “Possiamo confermare che Guglielmo Vicario è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per la frattura della caviglia destra. Guglielmo sarà valutato dal nostro staff medico per stabilire quando potrà tornare ad allenarsi. Siamo tutti con te, Vic”.

- Frattura alla caviglia destra, operazione e, probabilmente, qualche mese di stop. Sicuramente salterà la partita con la Roma di Ranieri, contro la quale. In rosa ci sono altri due portieri, considerati terzo e quarto nelle gerarchie: Brandon Austin e Alfie Whiteman, rispettivamente classe ‘99 e ‘98.- Fraser Forster, invece, giocherà di nuovo titolare dopo essere sceso in campo nelle ultime due partite di Europa League: contro l’A Alkmaar e con il Galatasaray; in quell’occasione per decisione tecnica con Vicario in panchina, stavolta sarà una scelta obbligata. Forster in questa stagione ha giocato anche una partita in Coppa di Lega contro il Coventry, nel terzo turno, vinta 2-1.. Cresciuto nel Newcastle, Forster gira l’Inghilterra con una serie di prestiti fino ad arrivare in Scozia, al Celtic, dove gioca quattro stagioni con in mezzo un trasferimento al Southampton. Dal 2022 è al Tottenham, dove quest’anno fa il vice Vicario.