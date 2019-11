"C’è la fascia da sistemare con Matteo Darmian al primo posto delle preferenze nerazzurre". Così La Gazzetta dello Sport spiega che l'Inter ha scelto Matteo Darmian: "Col Parma i rapporti sono ottimi e non sarà difficile trovare una soluzione, il problema semmai sarà fargli posto nella rosa. Darmian sarebbe il perfetto vice Candreva, ruolo che Lazaro ha dimostrato di non essere ancora in grado di ricoprire. Ma l’esterno austriaco - due presenze in stagione e impatto disastroso col Sassuolo - in estate è stato pagato 22 milioni e l’Inter non può svalutarlo dopo appena sei mesi. E infine occhio all’attacco, dove urge un vice Lukaku. Difficile fare ipotesi o tracciare profili oggi, anche perché un’opportunità così capita raramente a gennaio".