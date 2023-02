Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo e super tifoso dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l'Udinese: "Passare da Sanremo a San Siro è sempre una gioia. Si deve soffrire sempre, ma ci sono dei momenti in cui questa Inter è la più forte in assoluto: in altri momenti si perde, ma secondo me rimane comunque la squadra più forte".



SCUDETTO - "Il Napoli ha una continuità incredibile, tutti rendono al meglio: una squadra vince lo scudetto se tutti rendono contemporaneamente ad alto livello. L'Inter non ha fatto il passo decisivo per giocarsi lo scudetto, ma non è ancora finita".