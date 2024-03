Inter: Barella porta a scuola Caicedo, pagato 116 milioni. Quanto vale il vicecapitano?

Cristian Giudici

Nicolò Barella sale in cattedra e porta a scuola Moises Caicedo. Il cucchiaio del 2-0 per l'Italia contro l'Ecuador è la ciliegina sulla torta di una prestazione da incorniciare: il migliore dei modi per omaggiare Francesco Totti, raggiunto a quota 9 gol in nazionale maggiore. Come succede all'Inter quando non è in campo Lautaro Martinez, il centrocampista indossa la fascia di capitano anche nell'Italia senza Donnarumma. E la onora alla grande.



LE PAROLE - Barella ha dichiarato nel dopo-partita: "Mi ero tenuto un po' di energie per lo sprint finale. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' troppo per quelle che sono le nostre qualità, ma la sofferenza mi ha aiutato per regalarmi quella gioia. A prescindere dal modulo è un nuovo inizio, stiamo prendendo le misure e stiamo migliorando. Stiamo creando un bel gruppo con ragazzi che si vogliono aiutare a vicenda e questa è la cosa più bella, senza quello non ci sarebbe nulla".



SPALLETTI ALLA INZAGHI - Il gruppo è anche la forza dell'Inter, dove Simone Inzaghi sta riuscendo a far sentire tutti importanti. Un po' come Spalletti, che ha schierato due formazioni iniziali completamente diverse nelle due amichevoli giocate negli Stati Uniti. Il ct è passato alla difesa a tre, un sistema di gioco adottato dai nerazzurri, ma anche dalla Juventus di Allegri e dall'Atalanta di Gasperini.



QUALE VALE BARE? - Arrivato cinque estati fa dal Cagliari per una valutazione di 44,5 milioni di euro tra prestito e riscatto, Barella (classe 1997) è sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2026 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno. I dirigenti nerazzurri hanno già intavolato la trattativa per blindarlo con un nuovo accordo più lungo nel tempo e più ricco in termini di stipendio. Il riferimento è Calhanoglu, il calciatore più pagato dell'Inter con 6,5 milioni a stagione. Resta da capire se il discorso potrebbe cambiare nel caso in cui il fondo statunitense Oaktree dovesse subentrare al presidente Steven Zhang nella gestione del club. Lo stesso vale per Lautaro. Intanto l'Inter si gode entrambi e si chiede: se nello scorso mercato estivo il Chelsea ha investito 116 milioni di euro per acquistare Moises Caicedo dal Brighton di De Zerbi, quanto può valere Barella? Con o senza sbracciate e "rotolate" in campo.