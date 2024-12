Dall'Inghilterra - Inter, Bisseck nel mirino della Premier: due squadre pronte a una super offerta

Qualche seconda linea, un buon test per Simone Inzaghi per concedere minutaggio e fiducia a tutti quei giocatori che hanno qualche possibilità in meno di esprimersi e di prendersi gli applausi del pubblico di San Siro.. E tra le tante varie risposte ottenute dal tecnico piacentino,. Schierato come centrale di difesa (dopo che in passato è stato adoperato unicamente sia come braccetto di destra che di sinistra), il difensore tedesco ha convinto l’allenatore nerazzurro con una partita solida e positiva.

Sicuramente una buona notizia perche, in un momento di difficoltà numerica, visto l’infortunio occorso a Francesco Acerbi e uno Stefan De Vrij da centellinare,. Ecco, nel calcio fluido e moderno di oggigiorno,che dovrà disputare da qui sino alla fine della stagione (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per Club in estate). Una promozione a pieni voti per il centrale classe 2000 acquistato dall’Aarhus per 7 milioni di euro.

17 presenze stagionali (di cui 12 da titolare e cinque da subentrato) per un totale di 1103 minuti disputati, conditi da un gol e un assist in Serie A. Tanto basta a due formazioni di Premier League, come riportato da CaughtOffside, per avere gli occhi puntati sul giovane centrale tedesco. Secondo quanto rivelato da Oltremanica, infatti,Sia Hammers che Spurs hanno inviato alcuni osservatori durante la sfida di campionato fra Inter e Parma, dove hanno raccolto impressioni e recensioni positive sul 24enne centrale nerazzurro., ovvero una cifra cinque volte superiore al valore d’acquisto nell’estate 2023.. Un attestato di stima e di fiducia da parte di Marotta e Ausilio che non intendono privarsi del giocatore, ma che faranno le dovute riflessioni in caso giungano realmente proposte concrete per Bisseck, valido elemento nella rosa e nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui