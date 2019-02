I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere se esistano i margini per ricomporre una frattura dalle conseguenze imprevedibili ad oggi. Tra Mauro Icardi e l'Inter i rapporti non sono mai stati così gelidi e la trattativa per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021 ha subito un brusco stop. L'eventualità di una traumatica e dolorosa separazione a giugno, con la Juventus che studia sottotraccia il colpaccio, inizia a prendere corpo e il club nerazzurro è pronto a studiare la strategia per sostituire il suo numero 9.



PALLINO DZEKO - Tra piste più o meno concrete e affascinanti suggestioni, c'è un nome che è stato spesso sul taccuino degli uomini mercato dell'Inter nelle scorse stagioni, quello di Edin Dzeko. Il centravanti della Roma è un vecchio pallino dell'Inter, ma in passato non si è mai andati oltre i semplici sondaggi, visto che il problema Icardi mai si era posto con questa perentorietà. A quasi 33 anni, pur essendo ancora fermo a quota 5 gol in campionato in questa stagione, il bosniaco è tuttora uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A e l'approssimarsi della scadenza contrattuale (giugno 2020) offrono un assist niente male a chi fosse interessato. La Roma ha già lasciato intendere di non essere intenzionata a prolungare a certe cifre, visto che Dzeko è l'elemento più pagato della rosa con i suoi 4,5 milioni netti a stagione, mentre l'Inter potrebbe mettere sul piatto un contratto più lungo offrendo ovviamente qualcosa di meno sotto l'aspetto economico. Un nome d'esperienza, una certezza, per rimpiazzare un giocatore come Icardi che da qualche anno a questa parte è sinonimo di garanzia in termini realizzativi, ma che, pur avendo leggermente modificato il suo modo di stare in campo, è sempre motivo di dibattito per quanto concerne il suo lavoro al servizio della squadra. In tal senso, Dzeko risponde esattamente alle caratteristiche della punta in grado di far giocare meglio anche i propri compagni e decisamente più compatibile tatticamente con Lautaro Martinez, relegato quasi sempre in questa stagione al ruolo di alternativa di lusso. DA CAVANI A DYBALA - Se l'età rappresenta l'unica vera contro-indicazione (Dzeko è un classe '86), per motivazioni prettamente economiche appartengono alle suggestioni ma nulla di più le piste che conducono a Edinson Cavani e Gonzalo Higuain. Nessuno può discuterne il valore assoluto, pur avendo varcato a loro volta la soglia dei 30 anni, ma i rispettivi ingaggi da 10 e 9 milioni netti a stagione rappresentano uno scoglio troppo alto da superare. Il Matador potrebbe lasciare il Paris Saint Germain dopo 6 anni e non sono mancati negli ultimi tempi gli accostamenti all'Italia, Juve e Napoli su tutte, ma servirebbe un robustissimo sconto a livello di stipendio per favorire il suo ritorno in Serie A. Discorso molto simile a quello di Higuain, che la Juve offrì invano all'Inter la scorsa estate per Icardi e il cui futuro al Chelsea è strettamente legato a quello di un Sarri sempre più pericolante sulla propria panchina. C'è infine il piano alternativo che conduce all'ipotesi del clamoroso scambio con la Juve con Paulo Dybala, giocatore particolarmente gradito all'ad interista Beppe Marotta. Tante idee ma nessuna decisione presa per il momento, eppure l'Inter inizia a pensare a un futuro senza Icardi.