Sono passate circa 2 settimane dall'Assemblea degli Azionisti che ha tracciato ledel futuro con i dubbi sulla proprietà (e con la possibilità di una cessione sempre possibile) l'obiettivo sostenibilità che continuerà ad essere perpetrato e che, di conseguenza, inciderà sul. E in vista di gennaio l'adha indicato la via maestra, con 3 colpi che potranno essere completati, ma ad una condizione.A margine dell'assemblea, infatti, l'ad dell'area sport, Marotta, ha confermato quello che sarà il leit motif del futuro in vista di gennaio: "Una volta era definita una sessione di riparazione, ma non sempre ti dà la possibilità di attingere a giocatori di qualità, prospettiva e valore. Dobbiamo valutare il gruppo squadra che abbiamo, molto omogeneo, con al suo interno calciatori forti.. Una rosa che è stata programmata in estate nel migliore dei modi".Dove questa rosa può quindi essere migliorata? Sicuramente in 3 ruoli, magari non fra i titolarissimi certo, ma che potrebbero far fare il salto di qualità all'attuale organico.dove Dimarco ha trovato grande continuità togliendo spazi ad un Gosens che può salutare in direzione Bundesliga.che completi ulteriormente un pacchetto in cui, oltre ai 4 centrali di ruolo, ci sono soltanto gli adattati Darmian e D'Ambrosio a completare il reparto.del Defensor è più un colpo per il futuro che non per il presente.che già in estate aveva avuto offerte respinte al mittente e che tornerà fra i cedibili. Infine il jolly, in caso di una oggi improbabile partenza di Joaquin Correa, conche doveva essere il colpo del post Lukaku proprio al posto del Tucu e che è rimasto in scadenza con il Borussia Monchengladbach. 3 colpi +1 che sono possibili.