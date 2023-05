Con l'1-0 di questa sera nella semifinale di ritorno di Champions League, che si aggiunge al 2-0 dell'andata, l'Inter elimina il Milan e conquista la finale del 10 maggio a Istanbul. Per i nerazzurri, si tratta della sesta finale di Coppa dei Campioni/Champions League della storia. Nelle precedenti cinque finali disputate dai nerazzurri, il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte. Domani la squadra di Simone Inzaghi conoscerà il nome della rivale da affrontare in finale, dopo il ritorno della seconda semifinale, fra Manchester City e Real Madrid (andata 1-1 a Madrid)



