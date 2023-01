Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn del grande successo dell’Inter sul Napoli: “Dzeko? Sta facendo benissimo, siamo insieme da un anno e mezzo e ha caratteristiche importanti. Abbiamo fatto una grande gara contro una grande squadra, ora dobbiamo continuare così”.



LA PARTITA - “Nella seconda parte del primo tempo ci siamo abbassati, ma sono stati 95 minuti di grande calcio. La squadra è sempre stata in campo concentrata, è stata un’impresa e battere il Napoli in questo momento”.



SVOLTA - “Nelle ultime 10 ne abbiamo vinte 9 e c’è stata la sconfitta con la Juve. In Champions siamo stati bravi, ora dobbiamo guardare solo noi stessi e cercare di recuperare tutti i giocatori. Ogni due giorni e mezzo sarà complicato”.



CALHANOGLU - “In una serata così è difficile fare dei nomi per i migliori, lui sta avendo un percorso positivo. In quel ruolo siamo in emergenza, lo abbiamo allenato e sta facendo benissimo”.