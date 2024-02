Inter-Juventus, si infiamma San Siro: ecco la super coreografia della Curva, entra in gioco anche Qatar Airways

Pasquale Guarro

Cresce l’attesa per Inter - Juventus, il big match della 23esima giornata di campionato che farà registrare il tutto esaurito allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Impossibile pronosticare lo spettacolo che sapranno offrire i calciatori in campo, mentre sembra assicurato il grande show del pre partita, con Qatar Airways grande protagonista, com’era già accaduto il 13 novembre, in occasione di Inter - Frosinone, quando i nerazzurri avevano presentato in grande stile l’accordo di partnership con la compagnia aerea, che dovrebbe presto diventare main sponsor del club di viale della Liberazione. Intanto Qatar Airways fa concretamente sentire il proprio sostegno partecipando attivamente alle iniziative che coinvolgeranno i tifosi domenica sera, finanziando il grande spettacolo di luci e non solo.



COREOGRAFIA SU TRE ANELLI - Un contesto che come al solito verrà abbracciato dalla coreografia che la Nord sta preparando da settimane e che occuperà tutti e tre gli anelli. Un lavoro enorme, con una spesa di quasi 20 mila euro per la realizzazione. Inter - Juventus è anche questo, la travolgente passione dei tifosi che hanno fatto di tutto per potersi assicurare un tagliando. E il botteghino non può che sorridere, attendendo i dati ufficiali per capire se alla fine sarà record oppure no, ricordando che proprio un Inter - Juventus del 2019 detiene ad oggi il primato di incassi con 6,6 milioni di euro di ricavi. Record che rischia di essere superato.