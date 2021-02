Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, ex Inter, parla a FanPage in vista della sfida di campionato proprio contro i nerazzurri, in programma domani sera: "Bilancio nerazzurro? Il bilancio è assolutamente positivo. Dopo 5 anni a Firenze ho provato un’altra esperienza con un top club e devo dire che sono molto soddisfatto per quello che ho fatto, soprattutto per quello che è successo all’inizio dello scorso anno. Ero quasi ai margini e poi sono stato impiegato in molte partite importanti. È stato un grande orgoglio per me e mi ha fatto capire, ancora una volta, che lavorando bene si ottiene tutto".