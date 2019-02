La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come i nerazzurri abbiano urgenza di ripartire al più presto per non compromettere una qualificazione in Champions che poche settimane fa sembrava già al sicuro. Dovrà farlo dal Tardini, per i nerazzurri un vero e proprio tabù, visto che negli ultimi 14 incontri giocati in Emilia, l'Inter ha perso ben 14 volte.



“Sedici partite per confermarsi ad altezza Champions, ma la necessità immediata è un’altra: fare risultato per spingere via i nuvoloni ed evitare la tempesta che travolgerebbe tecnico e squadra. E farlo già al Tardini, dove in 24 precedenti di Serie A i nerazzurri hanno perso la bellezza di 14 volte. Spalletti sa che non c’è più tempo, ora tocca ai suoi soldati”.