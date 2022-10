Non c'è pace per Romelu Lukaku, che deve ulteriormente rimandare il suo rientro in campo. L'attaccante dell'Inter, fuori dal 26 agosto, serata della sconfitta dei nerazzurri all'Olimpico contro la Lazio, ha saltato finora 10 partite e non ci sarà nemmeno domenica a San Siro contro la Salernitana.



DUE MESI DI STOP - Il belga ha sostenuto alcuni controlli ma non è rientrato in gruppo nemmeno oggi. A questo punto a inizio settimana sosterrà nuovi esami: Simone Inzaghi conta di averlo a disposizione per la trasferta sul campo della Fiorentina, in programma sabato 22 ottobre alle 20.45, dopo 60 giorni dalla sua ultima gara, e in vista della successiva sfida del 26 ottobre contro il Viktoria Plzen, in Champions League.