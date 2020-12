Le sorti direstano al centro del dibattito quotidiano fra gli appassionati di calcio. Su VivoPerLei, il blogger Melego67 paragona la passata esperienza alladel tecnico pugliese con quella, attuale, all'. Ecco l'articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/90436​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.