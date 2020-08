Sedotto, promesso e, almeno per ora, messo in stand by al punto di rischiare sempre più concretamente di perderlo. La trattativa per portaresi è arenata, favorendo l'inserimento sempre più concreto delche, ora, non solo è diventato un serio concorrente, ma è addirittura balzata in pole position in quanto unico club disposto a presentare un'offerta concreta al Brescia.perché sta portando lontano dal club nerazzurro,, l'altro talento emergente del nostro calcio italiano.- Una strategia quantomeno criticabile,dell'Inter (del resto sono noti i contatti e una trattativa portata avanti da tempo con contatti telefonici anche diretti fra staff tecnico e giocatore),alla proprietà durante l'incontro "chiarificatore" dei giorni scorsi. L'allenatore salentino vuole prima di tutto l'inserimento in rosa di giocatori coninternazionale, in grado di vincere subito senza se e senza ma e, soltanto in seguito, accoglierà in rosa anche giocatore di grande prospettiva. E poco importa se il budget a disposizione di Marotta e Ausilio non consentirà l'assalto al centrocampista bresciano. ​Le priorità sono altre, anche a costo di sacrificare scelte che invece potrebbero risultare vincenti per il futuro. Assecondare Conte in tutto e per tutto è una decisione che espone l'Inter a rischi mai corsi in passato, neanche nella stagione 2009/2010 quando, l'allenatore che al termine della stagione vinse il Triplete, chiese e non ottenne praticamente nessuno degli obiettivi di mercato estivi. Lo Special One volevama arrivaronoe quella diventò l'Inter più forte degli ultimi decenni. Una prova, magari non l'unica, che non sempre le volontà di un allenatore portino al successo garantito. E. Marotta lo sa e Cellino lo aspetta ( LEGGI QUI ), ma non ancora per molto...