L’Inter è alla ricerca del vice de Vrij, partito Ranocchia, i nerazzurri hanno dato la precedenza ad altri colpi di mercato, ma adesso è giunto il momento di dare a Inzaghi un altro rinforzo.e per questo motivo sarà probabilmente necessario muoversi su altri profili. Nei giorni scorsiha fatto visita ai dirigenti nerazzurri nella sede di viale della Liberazione, ufficialmente per salutare vecchi amici,Il difensore della Lazio non è la priorità di Ausilio, ma il ds nerazzurro è consapevole del fatto che per esigenza di cassa potrebbe dover rivedere i propri piani.. I discorsi sono partiti, in viale della Liberazione sono stati chiari con l’entourage del calciatore, cui hanno spiegato che l’operazione Acerbi potrà concretizzarsi solo negli ultimi giorni di mercato, nel caso non si arrivasse ad altri obiettivi.Dal canto suo,Condizione che l’Inter, nel caso, sarebbe disposta ad accettare. Insomma, per adesso stiamo parlando di un’operazione in stand by, ma che potrebbe prendere forma con il passare del tempo, specie se l’Inter, come pare, non dovesse vendere Skriniar al PSG, recuperando quindi fondi da poter reinvestire sul mercato.