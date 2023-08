Mentre l'inizio del campionato si avvicina a grandi falcate, l'Inter lavora per farsi trovare preparata. In questo senso, si registra oggi una battuta d'arresto che riguarda le condizioni di Francesco Acerbi, vittima di un problema muscolare. Lo comunica la società nerazzurra attraverso i propri canali ufficiali, sottolineando che si tratta di un "risentimento muscolare al soleo della gamba destra". Le sue condizioni andranno valutate per capire se potrà rispondere presente alla chiamata di Simone Inzaghi per la prima di campionato, prevista per sabato 19 agosto a San Siro contro il Monza.



IL COMUNICATO - "Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni."