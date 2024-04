Inter, senti Gudmundsson: 'Uomo mercato? Per ora penso partita dopo partita, sarò sempre grato al Genoa'

è uno dei nomi più caldi della nostra Serie A, sia per il rendimento che sta avendo in stagione con il, sia per la prossima sessione di calciomercato, dove piace a tutti e in particolar modo all'Inter. Intervistato dal Secolo XIX l'attaccante islandese non ha negato la possibilità di un addio."Nessun problema, vedrete che ce la farò a rientrare per la partita di Verona. Non voglio certo mancare""Io e Mateo andiamo d'accordo, abbiamo un buon feeling dentro e fuori dal campo""Tornare in Nazionale è stato fantastico. Mi è mancata molto e non avrei potuto chiedere di meglio che una partita come è stata quella della rimonta contro Israele. Peccato solo non essere riusciti a qualificarci all’Europeo ma ci siamo andati vicino con l’Ucraina"

"Ha contato tantissimo, in questi mesi mi ha aiutato tanto a migliorare, a farmi scoprire ed esaltare qualità che ho sempre avuto e che non riuscivo a sfruttare al massimo. Mi ha aiutato soprattutto a capire come essere più decisivo sotto porta, uno come lui che è stato un grande attaccante sa cosa significa diventare più forti in zona gol""Entrambi per me sono come una famiglia. Mi hanno sempre sostenuto nei momenti belli e anche in quelli meno belli"."Sarò per sempre grato e orgoglioso di giocare qui. Continuo a pensare a partita dopo partita, mi godo ogni momento in campo provando a far divertire anche divertire i tifosi".

"Con il gol segnato al Monza, anche se purtroppo non è servito a portarci punti, ho raggiunto il record di Diego Milito, l’ultimo calciatore del Genoa ad andare in doppia cifra in due campionati consecutivi. Ed è sempre bello quando ti confrontano con un grande giocatore, un grande attaccante come è stato Milito, per il Genoa ma non solo""Sicuramente lo stadio Ferraris. Il mio primo gol con la maglia del Genoa è stato proprio davanti alla gradinata Nord contro la Juventus e sono già passati due anni. Ho avuto subito belle sensazioni, ovviamente perché noi abbiamo un gran tifo, specialmente in casa. Ed è sempre emozionante fare gol per il Genoa"

"Certo che lo faccio, quando ne ho la possibilità. Fare il bagno d’inverno in Liguria è molto bello. In Islanda non vediamo il sole per sei mesi durante l’inverno. Qui per me è come se fosse sempre estate"