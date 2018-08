Il sogno Luka Modric e non solo. L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport in seguito alla vittoria in amichevole contro il Lione. A cominciare dalla gestione dei ricambi della rosa: "In ogni squadra d'Europa se uno gioca vuol dire che di conseguenza non gioca un altro. Chiaro che poi la matassa di mettere insieme i giocatori nell'undici titolare si sbroglia, ma tutti non possono giocare: si fa la formazione scegliendo e non bocciando. Lautaro ci mette il fisico, non si sposta di un centimetro e sa gestire la palla, ma è chiaro che poi per quanto riguarda il non intasare la posizione di Icardi è normale che qualche volta si defili e venga a fare blocco".



Come si trova Icardi con Lautaro?

"Se Icardi gioca vicino ad uno che sa prendere la palla addosso e che ogni tanto gli fa questi veli e gli chiude i triangoli sullo stretto, poi... Alla fine è quello in cui abbiamo un po' sofferto l'anno scorso. Nell'occasione del gol è Mauro che fa la corsa ad aprire sul secondo palo.



Su Dalbert:

"Qualche volta l'abbiamo anche un po' attaccato, ma sta facendo vedere una crescita abbastanza importante. In occasione della rete di Lautaro ha fatto un ottimo cross".



Su Nainggolan:

"Può fare tutti i ruoli del centrocampo con grande qualità e grande forza: è possibile vedere in qualche partita Icardi titolare con Lautaro numero dieci e Radja che palleggia".



Asamoah può fare l'esterno alto?

"Rispetto a Dalbert è un giocatore più maturo: sa quando deve forzare una giocata e quando invece c'è da fare un passaggio inutile per aspettare che la squadra si sia riaperta. Dalbert ha più strappo: ancora non ha fatto vedere il sinistro che ha, veramente in pochi hanno la sassata che ha lui come tiro".



Su Modric:

"La società ha fatto di vedere di lavorare in maniera coerente e seria. Stanno cercando di mettere in pratica tutto quello che riteniamo giusto. E' chiaro che un calciatore di quel livello lì sarebbe un importante per chiunque, figuriamoci per noi. Io continuo a sognare insieme ai tifosi, però abbiamo le carte in regola per sopperire a tutto quello che succederà. Mancano ancora alcuni giorni: se poi all'ultimo momento prendessero Messi lo accetterei volentieri".