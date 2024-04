Inter-Torino, i granata preparano il 'pasillo de honor' per accogliere l'ingresso in campo dei nerazzurri

21 minuti fa



L'Inter si prepara ad affrontare il Torino nel match in programma per domani alle 12.30 a San Siro. La città è in fermento per i festeggiamenti che subito dopo il match porteranno in parata la squadra di Inzaghi per festeggiare la fresca conquista dello scudetto arrivata nel derby contro il Milan lunedì scorso. A celebrare la squadra di Inzaghi, tuttavia, non saranno solo i tifosi nerazzurri, ma anche il Torino, che per il match riserverà all'Inter il pasillo de honor.



PASILLO DE HONOR - Come riportato da SportMediaset, infatti, i granata in segno di rispetto e per riconoscere quanto di bello fatto dai nerazzurri, accoglieranno l'ingresso in campo dell'Inter accompagnandoli in un corridoio di applausi e complimenti. Il cosiddetto pasillo de honor, letteralmente "corridoio d'onore", di tradizione spagnola, ma spesso messo in pratica anche in Italia.