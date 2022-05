miglior posto, miglior prezzo. Abbonandoti avrai la possibilità di assistere a tutte le partite di campionato a partire da soli 14€ a match.

Sarai sempre il primo a poter acquistare i biglietti della UEFA Champions League e della Coppa Italia.

15% di sconto su tutto il merchandising acquistabile negli Store ufficiali

Non potrai assistere a qualche partita? Nessun problema. Puoi cedere il tuo abbonamento a un altro possessore di tessera Siamo Noi

La prelazione abbonati non si limita alle partite di coppa disputate a San Siro, anche in caso di finali in campo neutro avrai priorità per l'acquisto dei biglietti.

In occasione del derby Milan-Inter, gli abbonati potranno godere della vendita anticipata per i biglietti del settore ospiti, il Secondo Anello Verde.

Tariffa ridotta per il tour e la visione del museo di San Siro

2022/23 con gli stadi che, si spera, rimarranno aperti al 100% e permettaranno ai club di ristrutturare anche una politica prezziaria che nei due anni di pandemia era stata di fatto abortita., dedicata esclusivamente alla conferma del proprio posto per gli abbonati della passata stagione. L'abbonamento più oneroso,La Fase 1 per il rinnovo, dedicata alla conferma del proprio posto per tutti gli abbonati alla stagione 2019-20, scatterà dalle ore 14.00 di mercoledì 18 maggio, fino a lunedì 6 giugno.per essere certi di avere accesso a San Siro per tutte le partite casalinghe della prossima stagione, oltre alla prevendita per le sfide della UEFA Champions League e di Coppa Italia.Dalle ore 14:00 di mercoledì 18 maggio a lunedì 6 giugno: dedicata alla conferma del posto da parte degli abbonati 19-20.Martedì 7 e mercoledì 8 giugno i tifosi che hanno confermato il posto potranno collegarsi ad inter.it/abbonamenti e valutare se cambiarlo, scegliendo tra quelli rimasti liberi nel settore acquistato. Ad esempio chi ha acquistato il primo anello verde potrà scegliere un altro posto nel primo anello verde.Da giovedì 9 a lunedì 13 giugno: gli abbonati che non hanno confermato il posto nella prima fase di vendita, potranno acquistare uno di quelli rimasti liberi in qualsiasi settore disponibile. I primi due giorni saranno riservati in esclusiva agli abbonati 19-20 mentre da sabato 11 a lunedì 13 potranno accedere alla vendita anche gli iscritti alla waiting list.Lunedì 20 giugno è il giorno più importante da segnare subito nel calendario per tutti gli aspiranti “nuovi abbonati”. Gli eventuali posti lasciati liberi dagli abbonati 19-20 saranno infatti a disposizione di tutti per la vendita libera.Come sempre, per acquistare un abbonamento è necessario possedere la tessera SiamoNoi, acquistabile alla pagina inter.it/siamonoi a soli 12 Euro, con validità 6 anni. Agli abbonati sono riservati anche benefit esclusivi come la prelazione per le competizioni UEFA e la Coppa Italia, il 15% di sconto sugli acquisti presso l’Inter Store e la possibilità di cedere il proprio abbonamento.Poltroncina Rossa Centrale (P-R) 2550 €Poltroncina Rossa (O-S) 1950 €Tribuna Arancio Centrale (160-162) 1500 €Poltroncina Arancio Centrale (159-161) 1100 €Poltroncina Arancio Centrale X 1450 €Poltroncina Arancio (157-163) 950 €Primo Arancio (155-156-165-166) 595 €Primo Arancio Laterale 450€Primo Verde 395 €Primo Blu 375 €Primo Blu (under 20) 269 €Secondo Rosso Centrale 485 €Secondo Arancio Centrale 445 €Secondo Verde 269 €Secondo Blu | Derby Inter-Milan al terzo verde 325 €Primo Arancio Laterale Family (Adulto + under16) 695 €Abbonato aggiuntivo 450 €