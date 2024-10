AFP via Getty Images

Italia, Spalletti dopo il 2-2 col Belgio: "Partita segnata da cose che vanno oltre il nostro bel lavoro"

Redazione CM

27 minuti fa



Il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato alla Rai dopo il 2-2 in rimonta subito dal Belgio:



"Ci sono episodi che cambiano le partite, poi prendendo gol subito dopo… Ci sono partite che vengono segnate da cose che vanno oltre la tattica e quel che di bello si prepara. Loro hanno qualità e calciatori top che giocano in squadre top, bisogna raddoppiare e abbassarsi, sotto l'aspetto del gioco non abbiamo sofferto tanto quanto sui calci piazzati dove siamo stati anche un po' sfortunati. Le conferme ci sono state rispetto alle due partite precedenti, siamo stati capaci di pilotare le nostre possibilità all'interno della partita".