Italia, Gentile: "La Nazionale è lo specchio di un sistema e il nostro non funziona, ma Spalletti deve rimanere"

L'ex calciatore e allenatore, ha parlato all'edizione odierna de La Stampa focalizzandosi sulla debacle della Nazionale a Oslo contro la Norvegia e sul rischio di non partecipare al Mondiale per la terza edizione di fila. L'ex difensore però ha sottolineato come l'allenatore non sia il problema alla base di tutto.- "Non ha funzionato nulla. La squadra, tutta la squadra, non ha dato niente. C’era il rischio di perdere a Oslo, ma non si può subire così. Oltre al pessimo risultato e alla mancata prestazione, non c’è stata neanche una reazione d’orgoglio e il primo tiro in porta è arrivato al 92’.E’ un incubo da scongiurare. Speriamo che si possa ancora recuperare" ha detto Gentile.

- "Anche perché non sono sicuro che cambiando l’allenatore si possa riottenere l’Italia che abbiamo sempre avuto. Ora ci sarà tensione e decideranno i dirigenti federali: la delusione è stata pazzesca" ha proseguito il Campione del Mondo a Spagna 1982, sottolineando come la svolta potrebbe non arrivare anche cambiando Spalletti.- "Così gli italiani non trovano spazio nei club e non possono dimostrare di essere da Nazionale, mentre il CT deve scegliere da un gruppo sempre più ristretto. E come un cane che si morde la coda" ha concluso Gentile, convinto che il problema sia alla base del sistema.