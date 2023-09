Nella settimana che conduce a Genoa-Napoli, due delle squadre più importanti della sua carriera, Goran Pandev ha parlato anche del nuovo inciampo avuto dall'Italia contro la sua Macedonia.



"La Macedonia ha fatto una grande partita - ha dichiarato al Secolo XIX l'ex trequartista - forse l'Italia dopo essere andata in vantaggio ha pensato di avere vinto, mi aspettavo continuasse a spingere ma non è stato così. Però la Macedonia ha giocato bene, con lo spirito giusto. Il campo in quelle condizioni poi può averci dato una mano. E giocare a settembre per le grandi nazionali è sempre un problema, molti dei giocatori devono ancora entrare in condizione".



Malgrado il passo falso e una classifica che si è fatta molto complicata, Pandev ritiene che l'Italia non avrà problemi a qualificarsi per Euro 2024. Anche perché affidata a un tecnico di cui nutre molta stima: "Vedrete che Spalletti farà un grande lavoro, è l'uomo giusto per la Nazionale".