Jorginho: "La Nazionale un privilegio: quando chiama si risponde. C'è stata la possibilità di tornare in Italia"

. Il centrocampista italiano ha lasciato l'Arsenal per andare in Brasile dopo una lunga esperienza in Inghilterra, dove ha vestito anche la maglia del Cheslea. A TuttoMercatoWeb ha parlato anche della situazione della Nazionale."Fa male, davvero. Mi dispiace. L’Italia merita di stare in alto, sempre.. Al Flamengo sono in grande club che ha grande visibilità. Io devo farei il mio lavoro come ho sempre fatto. Il resto è una conseguenza. E ovviamente sarei felice di tornare in azzurro. Dobbiamo credre al Mondiale. L'Italia merita di stare in alto".

"C'è stata la possibilità,Sono felice di aver scelto il Flamengo":- "La salvezza e lo scudetto sono due grandissimi risultati.. Sono felice, davvero. Anche per la salvezza del Verona"