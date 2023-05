La tensione non è mancata, anzi: ha cavalcato le cattive intenzioni degli ultras sevillani e stavolta lo scontro è stato solo sfiorato. Non è andata come nel 2016, quando alcuni tifosi della Juventus erano stati assaliti (con tanto di coltelli) in un pub del centro; non è andata come nelle versioni successive, in cui l'accortezza comunque aveva aiutato a stare fuori dai guai. Stavolta? Più o meno lo stesso: un gruppo di supporters andalusi si è appostato nei pressi del Nervion Plaza, davanti allo stadio Sanchez-Pizjuan. A "caccia" di italiani.



ATTIMI DI PANICO - Non si registrano scontri, ma è stata avvertita tanta paura. A raccontarlo è stato il noto youtuber juventino ColpoGobbo, in trasferta spagnola e protagonista di un incontro spiacevole tra tifoserie. "Ero con alcuni amici in zona stadio, ci stavamo recando presso il loro appartamento e ci siamo ritrovati davanti quaranta persone. Ci guardavano male - racconta -, aspettavano solo un nostro gesto per poi assalirci". Tutto bene quel che finisce bene: "Per fortuna c'era chi aveva casa in zona e ci ha dato riparo. Non abbiamo potuto fare altro che attendere. Una volta dileguati, siamo andati subito via in taxi". Per stasera sale ancora la tensione: previsto un dispiegamento forte di polizia ai lati del Sanchez-Pizjuan. Le forze dell'ordine scorteranno gli juventini fino al settore ospiti.