Juan Cuadrado può lasciare la Juventus. Dopo una stagione caratterizzata soprattutto dagli infortuni, l'esterno d'attacco colombiano è sulla lista dei possibili partenti di Fabio Paratici. In particolare, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, c'è la Roma pronta a chiudere l'affare per Cuadrado. L'unico problema potrebbe sorgere per l'ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, ma i giallorossi potrebbero risparmiare sul cartellino se nell'affare dovesse rientrare uno tra Kostas Manolas e Nicolò Zaniolo.