Fabio Capello è intervenuto a Radio Anch'io Sport: “Sarri farà bene, troverà una società organizzata che gli darà gli strumenti per fare al meglio il suo lavoro. Ma è anche una società esigente, che dopo tanti scudetti chiede di arrivare alla Champions e non sarà facile”.



CHAMPIONS - “Ci sono grandi avversari e Sarri dovrà capire che deve far fare un salto di qualità soprattutto a livello di vittorie: la Juve di Allegri è già arrivata due volte in finale ma alla Juve non piace arrivare seconda. E secondo me dovrà trovare un sistema di gioco diverso avendo Cristiano Ronaldo".



BEL GIOCO - "Non mi piace questa storia del giocare bene. Anche la squadra di Allegri ha giocato in certi momenti un ottimo calcio, metteva in evidenza le caratteristiche dei propri giocatori. Non so cosa voglia dire giocare bene se non raggiungi risultati”. Ai tifosi napoletani delusi dal loro ex allenatore Capello risponde così: “Tutte le squadre cercano i più bravi, lo stesso Mourinho disse che non avrebbe mai allenato in Premier fuori dal Chelsea e poi è andato allo United”.