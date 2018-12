Fabio Paratici, CFO della Juventus, parla dal Gran Galà AIC: ""Rendere la Juve più forte? Il timone del mercato ce lo abbiamo in mano in tre, io, Pavel e il presidente, più il mister. Cerchiamo sempre di miglioRare, stiamo sempre attenti a quello che il mercato offre. Abbiamo una squadra competitiva".



POGBA - "Lo abbiamo gà detto, è un grande giocatore. In questo momento è un giocatore dello United, ci godiamo i nostri che sono altrettanto forti".



CLASSIFICA - "Guardiamo una partita per volta, se giochiamo come sappiamo i punti arriveranno. Non guardiamo ancora la classifica, è dicembre, è ancora lunga".



SU MAROTTA - "Marotta? Super in bocca al lupo, siamo contenti che lui sia approdato in un grande club come l'Inter. Gli devo tantissimo, sarà sempre un piacere vederlo".