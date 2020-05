Come si fa il calciomercato in tempi di coronavirus? Oltre a messaggi, chiamate e videochat, c’è un’altra forma di tecnologia. I direttori sportivi e gli uomini di mercato, impossibilitati per ovvie ragioni nel visionare i giocatori, si avvalgono di software e applicazioni in grado di fornire numerosissimi dettagli sugli obiettivi di mercato. Esattamente come sta facendo la Juventus, che stando a quanto riporta Goal.com, attraverso l’utilizzo di queste tecnologie si sarebbe convinta di investire su Kaio Jorge, talento classe 2002 brasiliano. Da tempo il ds Paratici è al lavoro con il Santos per limare la distanza sulle cifre dell’operazione: l’attaccante ha una clausola da 75 milioni di euro, il club ne chiede 30 (di cui una parte va ai diversi fondi che detengono quote del cartellino), mentre i bianconeri non si spingono oltre i 15-20 milioni di euro.