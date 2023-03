In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport nel giorno di Roma-Juventus, il doppio ex Medhi Benatia ha parlato anche del ritorno di Paul Pogba a Torino: "Se sta bene è determinante. Mi dispiace che abbia vissuto un anno difficile, ma non sono stupito di rivederlo in bianconero perché quando era a Manchester mi aveva detto che sarebbe voluto tornare alla Juve. Appena sarà al top porterà la squadra in alto".