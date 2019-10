Stefano Sorrentino, ex portiere 40enne del Chievo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport svelando i segreti di Gigi Buffon: "Come si para oltre i 40? Più passano i giorni, più si cerca la perfezione. Si cura l’alimentazione, prima dell’allenamento si fa prevenzione, stretching, addominali".



Qual è la difficoltà nella parata di ieri?

«L’azione è stata lunga, con tanti giocatori in area e la rovesciata è imprevedibile. Guardate i piedi: quando Santander colpisce, Gigi li ha a terra, così può caricare e arrivare sulla palla».



Un paragone con il tuffo su Zidane?

«Nel 2006 la palla era più veloce ma con traiettoria più lineare. Allora usò la mano destra, sabato la sinistra ma la decisione è stata giusta in entrambi i casi».