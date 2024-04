Juvemania: la bugia di Giuntoli su Allegri sarà anche bianca, ma sa di presa in giro

Marcello Chirico

un' ora fa

3

Siamo alle solite. La Juventus strappa con sofferenza - grazie anche ad un autogol - l'ennesimo pareggino a Cagliari dopo una prestazione catastrofica, in particolare nella prima parte di gara. C'era da aspettarselo, del resto, dopo una performance già di basso livello nel derby (e che era piaciuta solo ad Allegri) e, soprattutto, dopo invece una partita decisamente buona da parte della squadra di Ranieri a San Siro contro l'Inter. Il Cagliari ha confermato di stare meglio della Juventus e infatti ha dominato in tutta la prima frazione di gioco, meritando il doppio vantaggio, seppur ottenuto con due calci di rigore (uno discutibile, ma con le nuove regole....). La Juve non c'ha capito nulla, e soltanto con la forza della disperazione è riuscita a riacciuffare il pareggio nella ripresa, quando Allegri ha snaturato pure se stesso mettendo in campo addirittura 4 attaccanti. Una mossa da ultima spiaggia, ma che almeno ha procurato alla Juventus quel punticino utile per la corsa alla qualificazione Champions.



A fine partita abbiamo dovuto ascoltare da Danilo sempre le stesse giustificazioni: non siamo stati all'altezza, dovevamo fare meglio, bla bla bla. Possibile che la squadra non riesca a rendersi conto da sola, quando è in campo, che così non va? Ormai le performance negative sono troppe, una in serie all'altra. Va bene l'autocritica, ma un cambio di rotta e un diverso approccio da parte loro alla gara non lo si vede mai, il copione è sempre il medesimo.



Anche Allegri stavolta è stato critico, dicendo che al termine di quel raccapricciante 1° tempo avrebbe dovuto cambiare l'intera squadra ed anche se stesso (opzione che dovrebbe comunque considerare a fine stagione). Ma anche in questo caso viene da chiedersi se, durante la settimana, si lavora a sufficienza sugli errori tecnici - che si ripetono ad ogni partita - e su come vengono preparate le partite, visto che - a sentire giocatori & allenatore - il piano gara non viene quasi mai rispettato. In tutto questo c'è la responsabilità di una rosa che continua a denunciare palesi limiti tecnici, ma anche di un tecnico che non riesce a correggerla, migliorarla, dotandola di un'organizzazione di gioco efficace, in grado di adattarsi alla diverse situazioni.



Purtroppo così non va, e sentire prima della gara sentire dichiarare dal DS Giuntoli che la società è contenta di Allegri è davvero sconfortante. Sarà anche una bugia bianca, però ha il sapore di presa in giro.