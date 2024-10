Juventus, caccia al sostituto di Bremer: c’è anche Ismajli dell’Empoli

Dopo ilin Champions League- rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro -per far fronte all’assenza del difensore brasiliano, che dovrà stare ai box per almeno 5/6 mesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport,, assoluto protagonista del grande inizio di campionato della formazione toscana.

– Il direttore tecnico del club bianconeroha, quindi, messo nel mirino il difensore albanese, che ha caratteristiche che corrispondono a quelle richieste da mister Thiago Motta. Negli ultimi giorni, poi,, tanto che in occasione della sfida tra Lazio ed Empoli, sono stati avvistati alcuni scout bianconeri allo stadio Olimpico per osservare dal vivo le qualità del 28enne.– Nell’ottimo avvio di campionato dell’Empoli spicca in particolare il nome di Ismajli, che ha preso in mano la difesa della formazione toscana, mostrando segnali positivi che hanno portato la Juve ad accelerare le operazioni di scouting. Loha, infatti, permesso al difensore di esprimere al massimo le sue doti di marcatore puro, forte fisicamente e nei duelli aerei.

- Oltre al difensore dell'Empoli, in casa Juve ci sono anche altri profili che potrebbero prendere quota nella lista dei candidati al ruolo di sostituto di Bremer. Tra questi c'è il centrale del Bologna, che Thiago Motta conosce molto bene, avendolo già allenato la scorsa stagione a Bologna. Resta, poi, sempre in orbita Juve anche il nome di, che a gennaio potrebbe salutare l'Arsenal visto lo scarso impiego da parte di Arteta.