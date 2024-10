Quanto vale Ismajli per l'Empoli

Getty Images

L'infortunio di Bremer non ha cambiato i piani della Juventus: porta chiusa sul mercato degli svincolati, da lì non arriverà nessuno. Thiago Motta andrà avanti con i difensori a disposizione - probabilmente troverà più spazio Danilo, potrebbe salire anche qualcuno dalla NextGen -. L'ex Torino rimarrà fuori fino a fine stagione a causa di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro; il rientro è previsto tra circa 7/8 mesi.

- Tra i profili che la Juventus sta valutando per gennaio c'è quello del difensore dell'Empoli Ardian Ismajli, classe '96 intoccabile nella difesa azzurra e che ormai, secondo molti, ha raggiunto la maturità giusta per fare il salto in un top club. Il primo a pensarlo è il suo allenatore Roberto D'Aversa: "E' pronto per un grandissimo club" ha detto nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport.considerando il contratto in scadenza a giugno prossimo.

- Da quando è arrivato all'Empoli - estate 2021 preso dallo Spezia in cambio di Nikolaou, Mraz con conguaglio economico in favore degli azzurri -. La Juventus è rimasta impressionata dalle sue qualità nella gara pareggiata 0-0 al Castellani durante la quale il difensore albanese ha fermato più volte Vlahovic; ma dalle sue parti si era fermato anche Dovbyk nella vittoria dell'Empoli all'Olimpico con la Roma. Con gli anni quindi ha acquisito esperienza giocando anche in nazionale, e ora si sente pronto per il salto in una big.