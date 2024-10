Juventus, per Bremer intervento riuscito: ha scelto il chirurgo che operò Ibrahimovic

A partire da oggi il difensore brasiliano della, potrà iniziare a guardare avanti e a mettere come obiettivo davanti a sé, seppur lontano nel tempo, il rientro in campo dal brutto infortunio subito in Champions League nei minuti iniziali della gara poi vinta in 10 contro 11 contro il Lipsia. Al minuto 5 di quella partita il suo ginocchio sinistro ha fatto crac, con la rottura del legamento crociato anteriorie diagnosticata il giorno dopo che ha confermato le brutte sensazioni della sera prima.e l'intervento, perfettamente riuscito, pone la prima pietra per il suo rientro in campo.

Bremer ha scelto di sottoporsi ad intervento chirurgico in Francia, a Lione, sotto i ferri del. Da anni collabora direttamente con la Premier League e non è la prima volta che lo sentiamo nominare anche in Italia. A lui, infatti, si è rivoltoper farsi operare nel 2022 quando era sotto contratto da calciatore nella sua ultima esperienza con il Milan.Gleison Bremer questa mattina è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Cottet-Sonnery alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica.

Nessuno vuole forzare i tempi e, ovviamente, i tempi non saranno brevi. Solitamente per recuperare da questi infortuni ci vogliono non meno di 5-6 mesi e spesso, forzando i tempi, in passato si è poi incappati in ricadute o infortuni da compensazione. Difficilmente, a meno che la Juventus non si trovi in una condizione di grande necessità, Bremer tornerà in campo full time prima della fine di questa stagione, con la data di ritorno all'attività che potrebbe essere fissata ad aprile 2024