Juventus-Cambiaso, cosa succede adesso? Il recupero, il Manchester City e la posizione di Giuntoli

Primo punto all'ordine della sua ripartenza:. Non ci sono altre voci, nella testa di. Non c'è nemmeno un altro percorso da intraprendere. L'esterno bianconero si è messo alle spalle ile ben prima che scoccasse il gong della mezzanotte di ieri.- Andrea così si è messo l'anima in pace, e come lui anche Cristiano, che sui soldi in entrata per Cambiaso avrebbe potuto costruire completamente un altro mercato. Alla fine, va anche bene così, a patto che poi se ne riparli.Ecco: per i maligni è arrivata la conferma che no,ma tutto vero e tutto da monitorare. Cambiaso ha scelto in prima persona di fermarsi per poi ripartire, e le ultime prestazioni avevano inoltre indicato la necessità di farlo.

Nei prossimi mesi finalmente Andrea potrà concentrarsi soltanto sul campo. Da giugno in poi si aprirà invece un altro discorso, come per la Juventus che viaggia sempre più spedita in direzioneAnzi: verosimilmente lo si farà. E si ripartirà dalle stesse condizioni di gennaio,E chiudere la telenovela, che non è destinata a finire con la chiusura del mercato...